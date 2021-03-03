Papa Francis Irak’a gidiyor

Salgının başından bu yana ilk kez İtalya dışına çıkmaya hazırlanan Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis'in Irak ziyaretine ilişkin hazırlıklar devam ediyor.

Vatikan, Papa Francis'in 5 Mart’ta Irak’a yapacağı tarihi ziyarete ait program açıkladı. Programa göre Papa, hem Bağdat'taki merkezi hükümeti hem de Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ni (IKBY) ziyaret etmesi bekleniyor.

Cuma günü başlayacak ve pazartesi günü sona erecek ziyaret kapsamında Papa, Bağdat'ta havalimanında Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi tarafından karşılanacak ve ardından Papa için Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda resmi karşılama töreni düzenlenecek.

İBRAHİM PEYGAMBERİN DOĞDUĞU KENTİ ZİYARET EDECEK

Ziyaretin ikinci günüde ise Şii nüfusunun yoğun olduğu ülkenin güneyindeki Necef kentinde Şii mercii Ali Sistani ile bir araya gelecek olan Papa Francis, daha sonra Zikar kentinde yer alan ve İbrahim peygamberin doğduğu tarihi Ur kentini ziyaret edecek.

Ziyaretin üçüncü gününde ise Papa, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ni (IKBY) ziyaret edecek, IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ile havalimanındaki Başkanlık salonunda bir araya gelecek, ardından Musul'a gidecek.

Musul ziyaretinin ardından Papa'nın daha sonra Karakuş Kilisesini ziyaret etmesi öngörülüyor. Papa'nın pazartesi günü ise tarihi Irak ziyaretini tamamlaması ve İtalya'ya dönmesi bekleniyor.

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