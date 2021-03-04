Papa tarihi ziyaret öncesi Iraklılara seslendi

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus yarın gideceği tarihi Irak ziyareti öncesi video ile Irak halkına mesaj gönderdi. Papa Francis videolu mesajında sözlerine “Iraklı kardeşlerim, selâmün aleyküm” diyerek başladı.

“TÖVBEKAR BİR HACI OLARAK GELİYORUM”

Papa mesajını şu ifadelerle sürdürdü:

* Birkaç gün sonra nihayet aranızda olacağım. Sizlerle buluşmayı, yüzlerinizi görmeyi, kadim ve seçkin bir medeniyet beşiği ülkenizi ziyaret etmeyi çok arzu ediyorum.

* Oraya bir hacı olarak geliyorum. Tövbekar bir hacı olarak geliyorum. Yıllar süren savaş ve terörizmin ardından, Tanrıya af ve uzlaşı için yalvarmak; Tanrıdan kalplere teselli, yaralılara şifa dilemek için geliyorum.

* Barış isteyen bir hacı olarak, hepiniz kardeşsiniz diye yinelemek için yanınıza geliyorum.

* Müslümanları, Yahudileri ve Hristiyanları tek bir ailede birleştiren İbrahim babanın adına diğer dini geleneklerden kız ve erkek kardeşlerimizle de birlikte dua etmek, birlikte yürümek arzusuyla geliyorum.

TARİHİ ZİYARET 4 GÜN SÜRECEK

Papa’nın 5-8 Mart tarihlerinde gerçekleştireceği ziyaretin programı belli oldu. Vatikan’ın paylaştığı programa göre Papa Francis, ilk olarak başkent Bağdat’ta temaslarda bulunacak.

6 Mart’ta Necef’te Irak’taki Şiilerin dini mercii Ayetullah Ali Es-Sistani ile görüşecek. Katoliklerin ruhani lideri, Ezidilerle de bir araya gelecek.

7 Mart’ta Erbil’de Irak Kürt Bölgesel Yönetimi ile görüşecek, Musul’u da ziyaret edip 8 Mart’ta Vatikan’a dönecek.