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Papa’dan corona virüsü uyarısı: Suç örgütleri salgını zenginleşmek için kullanıyor

İtalya'da 'Mafya Kurbanlarını Anma Günü'nde konuşma yapan Papa Francis, suç örgütlerinin kendilerini zenginleştirmek için Covid-19 salgınından faydalandığını öne sürdü.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 12:06, 22/03/2021
HaberlerDünya
Papa’dan corona virüsü uyarısı: Suç örgütleri salgını zenginleşmek için kullanıyor

Katoliklerin dini lideri Papa Francis, ‘Mafyanın Masum Kurbanlarını Anma Günü’nünde yaptığı konuşmada, dünyanın farklı noktalarında suç örgütlerinin yolsuzlukla kendilerini zenginleştirmek için corona virüsü salgınını bir araç olarak kullandığını söyledi.

Aralık ayında, genel merkezi Fransa’da bulunan Interpol, hem fiziksel hem de çevrimiçi Covid-19 aşılarını hedefleyen organize suç ağlarına hazırlıklı olunması konusunda küresel bir uyarı yayınlamıştı. Mart ayında ise Güney Afrika yetkilileri, Interpol’ün küresel uyarısını takiben yüzlerce sahte Covid-19 aşısına el koymuştu.

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