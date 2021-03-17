Papa’dan Myanmar çağrısı: Şiddeti durdurun

Papa Francis, corona virüsü kısıtlamaları nedeniyle Vatikan kütüphanesinde uzaktan yaptığı haftalık genel konuşmasının sonunda Myanmar’a yönelik çağrısını dile getirdi.

“Bir kez daha büyük bir üzüntüyle, çoğunluğu gençlerden oluşan insanların ülkelerine umut aşılamak uğruna hayatlarını kaybettikleri Myanmar’da yaşanan acıklı durum hakkında konuşma zorunluluğunu hissediyorum” diyen Papa, Myanmar’daki bir sokakta diz çöken rahibeye atıfta bulunarak, “Myanmar sokaklarında diz bile çöküp, ‘şiddeti durdurun’ diyorum. Kollarımı açarak, ‘Diyalog yolu tercih edilmelidir’ diyorum” ifadelerini kullandı.

Myanmar’da 1 Şubat’ta yapılan askeri darbeden bu yana protetoslara katılan 180’den fazla kişi güvenlik güçleri tarafından öldürülmüştü.