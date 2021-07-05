Papa’ya üç saatlik operasyon: Kalın bağırsağının bir bölümü alındı

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis’in sağlık durumuyla ilgili Vatikan’dan açıklama yapıldı. Roma’daki Gemelli Hastanesi’ne yatırılan 84 yaşında Papa, başarılı bir bağırsak ameliyatı geçirdi.

Vatikan sözcüsü Matteo Bruni, 10 kişilik bir ekibin yürüttüğü operasyonun yaklaşık üç saat sürdüğünü ve Papa’nın kalın bağırsağının bir bölümünün alındığını duyurdu.

Papa Francis’in kendine geldiğini ve herhangi bir solunum desteği almadığını belirten Bruni, sağlık durumunun olası bir komplikasyona karşı izlendiğini söyledi. Papa Francis’in yedi gün hastanede kaldıktan sonra taburcu edilmesi bekleniyor.