Para nakil aracı kurşun yağmuruna tutuldu

Güney Afrika'nın Pretorya kentinde 22 Nisan'da bir para nakil aracı seyir halinde iken silahlı saldırıya uğradı.

Kimliği belirsiz kişiler tarafından soyulmaya çalışılan araç, saldırganlar tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Güvenlik görevlileri kurşun geçirmez camlar sayesinde yara almadan yoluna devam ederken, saldırganlardan kurtulmayı başardı.

KAMERAYA YANSIDI

Saldırı anı ise araç içi kamerası tarafından anbean kayıt altına alınırken, güvenlik görevlilerinin soğukkanlılığı sosyal medyada büyük övgü topladı.

Görüntülerde aracı süren görevlinin saldırının başlaması ile arkadaşına “Silahını hazırla” dediği duyulurken, sürücü tarafındaki cama ise bir kurşunun isabet ettiği görülüyor. Görüntülerde ilerleyen dakikalarda ise görevliler destek istemek için arama yaparken, sürücü daha sonra aracı güvenli bir yere çekerek tüfeği ile saldırganlara karşılık vermek üzere araçtan iniyor.

PARA ALAMADAN KAÇTILAR

Polis Sözcüsü Brig Vish Naidoo, geçtiğimiz cumartesi günü yaptığı açıklamada saldırının 22 Nisan’da Pretorya’daki N4 otoyolunda meydana geldiğini doğruladı. Naidoo, şüphelilerin hızlı kovalamaca sırasında para nakil aracını durdurmak için araca birkaç el ateş ettiklerini açıkladı. Aracın hırsızlardan kaçmayı başardığını belirten Naidoo, “Soyguncular para almadan kaçtı. Henüz tutuklama yapılmadı” dedi.

Güvenlik firması Fortis Pro Active Defence Solutions tarafından yapılan açıklamada ise, araç sürücüsünün eskiden Güney Afrika Polis Servisi (SAPS) Özel Görev Gücü’nde görevli olan “Yalnız Operatör” kurslarının baş eğitmeni Leo Prinsloo olduğunu aktardı. Şirket, “Bunun gerçekten de Leo Prinsloo olduğunu doğrulayabiliriz. Ancak, devam eden bir soruşturmanın parçası olduğu için Leo şu anda olayla ilgili yorum yapamıyor” dedi.