Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Paraşütü açılmayan asker bir evin mutfağına düştü

ABD'nin California eyaletinde gerçekleşen olayda, eğitimdeki bir asker paraşütü açılmayınca bir evin çatısından düşerek mutfağa girdi. Askerin durumunun iyi ve bilincinin açık olduğu belirtildi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 12:44, 12/07/2021
HaberlerDünya
Paraşütü açılmayan asker bir evin mutfağına düştü

Polis tarafından yapılan basın açıklamasında, bir eğitim tatbikatında olan askerin paraşütünün tam olarak açılmaması nedeniyle düştüğü kaydedildi: “Paraşütçünün bilinci açıktı, ancak ağrı şikayetleriyle bayıltıldı, gözle görülür ciddi bir yaralanması yok. Konut sakinleri de o sırada evde değildi ve bu nedenle başka herhangi bir yaralanma yaşanmadı.”

Komşulardan Rose Martin askerin hayatta kalmasını bir mucize olarak niteledi. Atascadero polisi, atlama sırasında diğer herkesin belirlenmiş noktaya indiğini belirtti.

İlginizi ÇekebilirUçuşun ortasında kapıyı açmaya çalışan kadını koltuğa bantladılarUçuşun ortasında kapıyı açmaya çalışan kadını koltuğa bantladılar