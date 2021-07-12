Paraşütü açılmayan asker bir evin mutfağına düştü

Polis tarafından yapılan basın açıklamasında, bir eğitim tatbikatında olan askerin paraşütünün tam olarak açılmaması nedeniyle düştüğü kaydedildi: “Paraşütçünün bilinci açıktı, ancak ağrı şikayetleriyle bayıltıldı, gözle görülür ciddi bir yaralanması yok. Konut sakinleri de o sırada evde değildi ve bu nedenle başka herhangi bir yaralanma yaşanmadı.”

Komşulardan Rose Martin askerin hayatta kalmasını bir mucize olarak niteledi. Atascadero polisi, atlama sırasında diğer herkesin belirlenmiş noktaya indiğini belirtti.