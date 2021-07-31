Paris’te 3 günde 2’nci kuyumcu soygunu

Fransa’nın başkenti Paris’te bulunan Dinh Van kuyumcusuna silah, elektrikli şok cihazı ve göz yaşartıcı gaz bombası ile giren 2 soyguncu, piyasa değeri 2 milyon euro olan mücevherle kayıplara karıştı.

SOZCU.COM.TR

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Fransa’nın başkenti Paris’te 3 gün içinde 2'nci kuyumcu silahlı soyguncuların hedefi oldu. Paris’in 4'üncü bölgesindeki Vieille-du-Temple caddesinde yer alan Dinh Van kuyumcusu yerel saatle 12.30 sıralarında soyuldu.

Kuyumcuya gün ortasında silah, elektrikli şok cihazı ve göz yaşartıcı gaz bombası ile giren 30'lu yaşlardaki 2 şahıs, piyasa değeri 2 milyon euro olan mücevherle kayıplara karıştı. Soygunda imse yaralanmazken, güvenlik güçleri olayın ardından arama çalışmaları başlattı.

Paris'te 27 Temmuz’da da ülkenin en prestijli ve eski kuyumcularından olan ünlü Chaumet kuyumcusu silahlı soygunun hedefi olmuş, kuyumcuya elektrikli scooterla giren hırsız yaklaşık 2 milyon euro değerindeki mücevherle kayıplara karışmıştı.

Fransız basınında yer alan haberlerde, 2 milyon euro değerindeki mücevherin çoğunun yetkililer tarafından ele geçirildiği ve 2 şüphelinin ise gözaltına alındığı ifade edilmişti.