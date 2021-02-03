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Paris’te dehşet: Evsiz adam çaldığı kamyonetle kalabalığa daldı

Fransa’nın basketi Paris’te evsiz bir adam belediyeye ait kamyoneti çalarak kalabalığın arasına daldı. Olayda bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi de ağır yaralandı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 22:41, 03/02/2021
Haberler Dünya
Paris’te dehşet: Evsiz adam çaldığı kamyonetle kalabalığa daldı

Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan La Defense'ta evsiz bir adam, Nanterre Belediye Binasından çaldığı kamyonetle kalabalığın arasına daldı. Olayda bir kişi hayatını kaybederken, bir kişi de ağır yaralandı.

Polis tarafından yapılan açıklamada, adamın saldırının ardından olay yerinden koşarak kaçtığı ve bir demiryolu hattına atlayarak intihar etmeye çalıştığı sırada yakalandığı ifade edildi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlatırken, olayın şimdilik terör eylemi olarak nitelendirilmediği belirtildi. (İHA)

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Yayınlanma Tarihi:22:23,