Paşinyan duyurdu: Genelkurmay Başkanı’nı değiştirdi

Aylardır istifa çağrılarına kulaklarını tıkayan ve en sonunda geçen hafta erken seçim kararı alan Başbakan Nikol Paşinyan, sonunda istediğini elde etti.

Azerbaycan hezimetinin ardından başbakanın istifa etmesini tavsiye eden genel kurmay başkanını değiştirmek isteyen Paşinyan, bugün bu değişimin gerçekleştiğini açıkladı.

Interfax haber ajansının son dakika gelişmesi olarak servis ettiği haberde Paşinyan, Artak Davtyan’ı genelkurmay başkanı olarak görevlendirdiğini duyurdu.

Paşinyan’ın bu ismi önerdiği ve henüz cumhurbaşkanı tarafından resmi olarak onaylanmadığı belirtildi.