Paşinyan ile ordu arasında kriz! Ermenistan’da tansiyon yükseliyor

Ermenistan ordusu, Başbakan Nikol Paşinyan’ın ve hükümetinin istifa etmesi çağrısında bulundu. İstifa çağrısına karşı çıkan Paşinyan, ulusa sesleniş mitingi düzenledi. Meydanda destekçilerine seslenen Paşinyan, erken seçim fikrinin masadan kalktığını ifade ederek, “İsteğiniz üzerine erken seçim fikrini masadan kaldırıyorum” ifadelerini kullandı.

MUHALEFETTEN BARİKAT ÇAĞRISI

Ermenistan’da muhalefet lideri Vazgen Manukyan, sokaklardan ayrılmayacaklarını ifade ederek, “Ayrılmıyoruz, burada kalıyor ve sokakları barikatlarla kapatıyoruz ki milletvekilleri gelip Paşinyan’ı paketlesin. Bu fırsatı boşa harcamak ülkeyi kaybetmek olur” dedi.

PAŞİNYAN’DAN İSTİŞARE ÇAĞRISI

Düzenlediği mitingi tamamlayan Başbakan Paşinyan, meydandan muhalefet liderlerine de seslendi. Paşinyan, “Şu andan itibaren etkinliklerimizi bitirdik ve muhalefetteki meslektaşlarımızın da aynısını yapmasını bekliyoruz” dedi.

Paşinyan, muhalefetin istişare yapması gerektiğini sözlerine ekledi. Öte yandan Paşinyan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putine açıklamalarında Ermenistan krizinin yasal çerçeveye uygun şekilde çözülmesine yönelik ifadeler kullanması için çağrı yaptı.

ERMENİSTAN SAVUNMA BAKANLIĞI: KABUL EDİLEMEZ

Son olarak Ermenistan Savunma Bakanlığı, ordunun siyasete dahil olmasının kabul edilemez olduğunu açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Ermeni Silahlı Kuvvetleri, vatan sınırlarını ellerinden geldiği kadar korur ve güvenliklerini sağlar. Silahlı kuvvetler siyasi olmayan bir varlıktır ve silahlı kuvvetleri herhangi bir siyasi faaliyete dahil etme girişimleri kabul edilemez” denildi.

ALİYEV: ERMENİSTAN ACINASI HALDE

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, şehit aileleri ve gazilere daire takdim töreninde yaptığı konuşmada, Ermenistan’da neredeyse her gün iç çatışmaların yaşandığını, demokrasi ilkelerinin hiçe sayıldığını kaydetti.

Aliyev açıklamasında “Ermenistan hiçbir zaman bu kadar acınası durumda olmamıştı. Onları bu duruma sokan liderleridir, hem ülkeyi 20 yıl yöneten Koçaryan-Sarkisyan rejimi hem de onlardan sonra gelen yönetim” ifadelerine yer verdi.

PAŞİNYAN İLE PUTİN ARASINDA GÖRÜŞME

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Putinden Ermenistandaki krize yönelik yaptığı açıklamalarda, krizinin yasal çerçeveye uygun şekilde çözülmesine yönelik ifadeler kullanması talebinde bulundu.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, yapılan telefon görüşmesine ilişkin yaptığı açıklamada, “Ermenistan’daki durum tartışıldı. Putin, Ermenistan’da düzeni ve sakinliği korumaktan yana konuştu ve durumun yasa çerçevesinde çözülmesini istedi. Rus lider, taraflardan sağduyu çağrısında bulundu” dedi.

ERMENİSTAN ORDUSU İSTİFASINI İSTEMİŞTİ

Ermenistan ordusu, Başbakan Nikol Paşinyan ve hükümetin istifasını istedi. Paşinyan ise ülkede darbe girişimi olduğunu söyledi, Genelkurmay Başkanını görevden aldığını açıkladı.

ermenistan Genelkurmay Başkanı ve üst rütbeli komutanlar, Başbakan Paşinyanı istifaya çağıran bir bildiri yayımladı. Bildiride, Paşinyan hükümetinin kritik ve yeterli kararlar alamayacağı, bunlara haiz olmadığı ifade edildi.

Paşinyan, başkent Erivan’da destekçileriyle birlikte yürüdü. Muhalefetteki Müreffeh Ermenistan Partisi’nden yapılan açıklamada, “Nikol Paşinyan’ı ülkeyi iç savaşa götürmemeye ve kan dökülmesini önlemeye çağırıyoruz. Paşinyan’ın kargaşadan kaçınmak için son bir şansı var” denildi.

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