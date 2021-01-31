Pelosi’nin eşi 1 milyon dolarlık Tesla hissesi aldı

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi eşinin 1 milyon dolar değerinde Tesla hissesi satın almak için alım opsiyonu yaptığı ortaya çıktı…

Bir yatırım şirketi sahibi olan Paul Pelosi’nin 500 dolardan Tesla hissesi almak için 25 alım opsiyonu yaptığı belirlendi. 18 Mart 2022’ye kadar geçerli olan bu hamle ile birlikte Pelosi’nin 22 Aralık’ta 500.001 dolar ile 1 milyon dolar harcadığı kayıtlara geçti.

Bu başvuru Pelosi’nin 2.500 Tesla hissesini 500 dolardan Mart 2022’ye kadar satın almasının önünü açıyor. Tesla’nın hisseleri şu an 640 dolar ile 860 dolar arasında seyrediyor.

ETİK TARTIŞMASI BAŞLADI

Pelosi’nin eşinin bu satın almayı özellikle Biden döneminde elektrikli araçlara yatırımın destekleneceğini açıklandığı bir dönemde gerçekleştirmesi büyük tepki çekti. Zira satın alma süreci Biden’ın görev süresini de kapsıyor.

Sosyal medyada Pelosi’nin eşinin bu kadar büyük hisse alımını uygun fiyata yapmasının etik olmadığına dair birçok isim tepki gösterdi. Pelosi çifti konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.

Öte yandan Pelosi’nin Tesla’nın yanı sıra Apple ve Disney hisseleri satın aldığı da ortaya çıktı. Deneyimli siyasetçinin eşinin 500.000 dolar harcayarak Apple hisseleri için alım opsiyonu gerçekleştirdiği belirlenirken Apple’ın hisselerini 100 dolardan almak için başvuruda bulunduğu belirtildi. Öte yandan Pelosi’nin benzer bir başvuruyu Disney hisseleri için de yaptığı kaydedildi.

1987 yılından beri Temsilciler Meclisi’nde California’yı temsil eden Pelosi, herhangi bir acil durumda başkan ve başkan yardımcısının ardından Beyaz Saray’da görev almaya hazır üçüncü kişi.

EŞLERİN BORSA OYNAMASINA İZİN VAR

ABD’de yasalara göre Kongre üyeleri ve Temsilciler Meclisi üyelerinin eşleri borsada oynayıp yatırım yapabiliyor fakat bu işlemleri kamuya gizli bilgileri öğrenerek gerçekleştiremiyorlar.

Florida Üniversitesi’nde görevli Profesör Aaron Hill, “Burada birçok sorun var. Zira bir kongre üyesi kapalı kapılar arkasında Tesla hisselerini pozitif etkileyecek kararlar alabilir. Dolayısıyla bu gibi durumlara yakından bakmakta fayda var” ifadesini kullandı.