Pence Başkanlık yarışına göz kırptı: Kongre’deki trajik günün gölge düşürmesine izin vermem

ABD’de geçtiğimiz yıl kasım ayında yapılan Başkanlık seçimleri, ülke tarihinde görülmemiş bir krize neden oldu. Seçimleri Joe Biden’a kaybeden Donald Trump, süreci hileli olarak nitelemiş ve destekçilerini kışkırtarak 6 Ocak’ta Kongre baskınını tetiklemişti.

Çıkan olaylar nedeniyle ikinci kez azil süreci başlatılan ilk Başkan olan Trump, soruşturmadan aklansa da görev süresi boyunca en büyük destekçilerinden biri olan yardımcısı Mike Pence ile arası açıldı. Beş kişinin öldüğü olaylar sırasında Kongre’de bulunan Pence, Trump’ın aksine yaşananların demokrasiye bir saldırı olduğuna nitelemiş ve o günkü duruşuyla ABD kamuoyundan övgü toplamıştı.

Başkan Yardımcısı Pence, 2024 yılındaki seçimlerde aday olacağı konuşulan isimler arasında başı çekiyor. The Times’ın haberine göre Pence, eski başkanın görev süresinde başardıklarını överken, Kongre’deki olayları ‘trajik gün’ olarak niteleyerek Trump’la arasına düzgün bir çizgi çekti.

‘YÜZ YÜZE GELİR MİYİZ BİLMİYORUM’



2024 için ön seçimlerin yapılacağı ilk eyalet olması beklenen New Hampshire’da Cumhuriyetçilere seslenen Pence’in sözleri, Başkanlık yarışına gireceğinin şimdiye kadarki en net göstergesi olarak yorumlandı. Pence açıklamasında, “Başkan Trump ve ben görevden ayrıldıktan sonra pek çok kez konuştuk. Bir gün yeniden yüz yüze gelecek miyiz bilmiyorum. Ancak geçtiğimiz dört yılda Amerikan halkı için başardıklarımızdan gurur duyuyorum. Demokratların ve medyadaki müttefiklerinin tek bir trajik günü kullanarak buna gölge düşürmelerine izin vermeyeceğim” dedi.

Başkan Yardımcılığı görevinden önce Indiana Valisi olan 61 yaşındaki Pence’in yanı sıra, Trump döneminin Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Florida Valisi Ron DeSantis gibi isimlerin de Donald Trump’la birlikte Cumhuriyetçi Parti’de 2024 seçimleri için yarışa girmesi bekleniyor.

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