Pentagon yakınlarında silah sesleri

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), yakınlarındaki Pentagon Transit Center metro istasyonunda gelen silah sesleri üzerine Pentagona giriş ve çıkışların kapatıldığı bildirildi.

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ABD'nin başkenti Washington DC'de bulunan ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) yakınlarındaki Pentagon Transit Center metro istasyonundan silah sesleri geldiği aktarıldı. Pentagon'a giriş ve çıkışların silah sesleri üzerine güvenlik nedeniyle kapatıldığı bildirildi.

Pentagon Kuvvetleri Koruma Ajansı tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, “Pentagon şu anda Pentagon Transit Center’daki bir olay nedeniyle kilit altında. Halkımızın bölgeden uzak durmasını rica ediyoruz” ifadeleri kullanılarak, olayla ilgili güncellemenin yapılacağı aktarıldı.

Ölü ve yaralı sayısı konusunda henüz açıklama yapılmazken, Pentagon Transit Center'da metro seferlerin askıya alındığı bildirildi.