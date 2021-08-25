Pentagon’dan Afganistan açıklaması

Pentagon, ABD'nin tahliye sürecini tamamladıktan sonra Kabil Havalimanı üzerinde sorumluluğu kalmayacağını açıkladı.

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Reuters’ın son dakika olarak duyurduğu habere göre, ABD Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “ABD Askerleri Kabil Havalimanı’ndan ayrıldıktan sonra ABD askerlerinin havalimanında sorumluluğu kalmayacak.” ifadeleri kullanıldı.

ABD Savunma Bakanlığı’ndan daha önce yapılan Pentagon sözcüsü John Kirby, Pentagon’un 31 Ağustos’a kadar Afganistan’ı terk etmek isteyen tüm Amerikalıları dışarı çıkarma kabiliyetine sahip olduğuna inandığını söylemişti.

Kirby, Pentagon’un Afganistan’dan tahliye edilenleri barındırmak için ek üslere ihtiyaç duyabileceğini de sözlerine ekledi.

Taliban Sözcüsü Zabibullah Mücahid, Kabil’de düzenlediği basın toplantısında yerli ve yabancı gazetecilerin sorularını yanıtlamış, Afganistan’dan tahliyelerin, yabancı güçlerin geri çekilmesi için belirlenen 31 Ağustos’a kadar tamamlanması gerektiğini ve bu tarihin ileri çekilmesini kabul etmeyeceklerini kaydetmişti.