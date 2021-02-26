Pentagon’dan ordu içinde cinsel taciz raporu: Coronadan dolayı düştü

ABD ordusunda artan cinsel vakalara ilişkin Pentagon’dan açıklama geldi. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ABD Deniz ve Hava Akademileri’nde bildirilen cinsel istismar olaylarının son iki yılda 20 vaka azalarak, 129’a düştüğünü açıkladı.

Pentagon’dan yapılan açıklamada, düşüş nedeninin Covid-19 pandemisi nedeniyle yüz yüze eğitimin askıya alınmasından kaynaklandığı ifade edildi. DHA’nın aktardığına göre Pentagon, 2004’ten bu yana cinsel taciz vakalarını azaltmak ve cinsel tacize maruz kalan personelin ihbarda bulunmasını teşvik etmek için bir dizi program ve düzenleme oluşturdu ancak buna rağmen cinsel taciz olaylarının artması dikkat çekti.