Peskov açıkladı: Putin nükleer çantayı yanından ayırmıyor

Basın toplantısında konuşan Kremlin Sözcüsü Peskov’a, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Sibirya’daki tatili sırasında nükleer evrak çantasının yanında olup olmadığı soruldu. Peskov, stratejik olanlar da dahil olmak üzere gerekli iletişim araçlarının nerede olursa olsun Putin’in yanında olduğunu belirtti.

Peskov, “Stratejik iletişim de dahil olmak üzere gerekli tüm iletişim araçları, ister Rusya ister dünyanın herhangi bir ülkesi olsun her zaman başkanın yanındadır” ifadelerini kullandı.

Dün Kremlin’den yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in hafta sonunu Sibirya’da geçirdiği bildirilmiş ve Başkan Putin’e Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun eşlik ettiği ifade edilmişti.

Peskov, Putin ve Şoygu’nun arazi aracı kullandığını ve Sibirya taygasında yürüdüğünü belirtmişti.