Pfizer uyardı: Sahte corona virüsü aşıları piyasada

Corona virüsü salgınına karşı bir yıldan daha az bir süre içerisinde aşı geliştirerek gündem olan Pfizer ve BioNTech’in geliştirdiği corona virüsü aşısı ile ilgili dikkat çekici bir gelişme yaşandı.

ABD’nin çok okunan ve saygın gazetelerinden Wall Street Journal, Pfizer’ın birçok ülkede “sahte Pfizer aşısı” satışı olduğunu tespit etti. Haberde BioNTech ile corona virüsü aşısı geliştiren Pfizer’ın Meksika ve Polonya’da sahte aşıları ele geçirdiği belirtildi. Pfizer’ın yerel güvenlik güçleri ve yetkililerle iletişime geçtiği belirtilirken sahte aşıların içeriği de belli oldu.

BİR DOZ 1000 DOLAR

Pfizer’da görevli yetkililer her iki ülkede de olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini açıklarken Meksika’da ele geçirilen aşı şişelerinde yanlış marka ve işaretleme olduğu belirtildi.

Meksika’da yaklaşık 80 kişinin bir klinikte sahte aşı olduğunu açıklayan Nuevo Leon eyaleti sağlık bakanı Dr. Manuel de la O, “Sahte aşıların tek bir dozu 1000 dolardan satılmış. Bu aşıların insanlara fiziksel olarak zarar vermediğini düşünüyoruz. Plajlarda ya da uzun seyahatlerde kullanılan dondurucularda saklanan aşı şişelerinin paketlemesi ve üzerindeki ibare yanlıştı. Ayrıca son kullanma tarihi de yanlıştı” dedi. Dr. de la O, soruşturmanın devam ettiğini ve 6 kişinin gözaltına alındığını açıklarken, “İnsanlara saf su enjekte etmişler” dedi.

KIRIŞIKLIK ÖNLEYİCİ SOLÜSYONU

Öte yandan Polonya’da ele geçirilen aşıların içerisinde ise yaşlanmayı engelleyici kırışıklık önleyici bulunduğu belirtildi. Polonya’da kimsenin henüz sahte aşıyı olmadığı aktarılırken, “Polis baskını sonucu bir adamın evinde sahte aşılar ele geçirildi” denildi.

Evine baskın yapılan adamın gözaltına alındığı açıklandı. Pfizer’ın aşı şişesinin şeklinden ötürü aşının sahte olduğuna kanaat getirdiği ve laboratuvarda bir inceleme yaptığı belirtildi. Pfizer’ın Groton’daki fabrikasında yapılan incelemeler sonucunda şişenin içerisinde genelde cilt bakım ürünlerinde kullanılan hyalüronik asit kullanıldığı tespit edildi.

Pfizer’ın küresel güvenlikten sorumlu başkan yardımcısı Lev Kubiak, “Gezegendeki herkesin bu aşıya ihtiyacı var. Bazıları bunu umutsuzca arıyor. Çok sınırlı bir üretimimiz var ve zaman içerisinde üretim artacak. Fakat şu anki durum sahtekarlar için kusursuz bir fırsat yaratıyor” dedi.

Wall Street Journal, ABD ve Meksika’da da sahte aşı satışı yapan internet siteleri tespit edildiğini ve bunların kapatıldığını yazarken, “Interpol’ün yaptığı açıklamaya göre geçen ay Çin ve Güney Afrika’da sahte Covid-19 aşısı üretimi yapan merkezlere baskın düzenlendi. Rusya’dan Honduras üzerinden özel bir jet ile Meksika’ya gönderilen 6.000 doz aşı ile ilgili soruşturma devam ediyor. Yetkililer aşının gerçek olup olmadığına henüz karar veremedi” yorumunu yaptı.

İlginizi Çekebilir Pfizer-BioNTech aşısında da yan etki endişesi: Aşıdan sonra zona oldular

İlginizi Çekebilir Sosyal medyadan durumunu paylaştı... Yardımına koşan olmadı: Corona virüsüne yakalanan gazetecinin acı sonu