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Pfizer ve BioNTech’in corona aşısı yüzde 95.8 koruyor

Nüfusunun yarısına corona virüsü aşısı yapmayı başaran İsrail'den kritik bir açıklama geldi. İsrail Sağlık Bakanlığı, Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği corona virüsü aşısının çok büyük koruma sağladığını istatistiklerle duyurdu.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 09:36, 21/02/2021
HaberlerDünya
Pfizer ve BioNTech’in corona aşısı yüzde 95.8 koruyor

Nüfusunun neredeyse yüzde 50’sine corona virüsü aşısı yapmayı başaran İsrail’de Pfizer ve BioNTech’in geliştirdiği aşının etkisini gözler önüne seren veriler kamuoyu ile paylaşıldı.

İsrail Sağlık Bakanlığı dün gece corona virüsü aşısının insanların hasta olma riskine karşı yüzde 95.8 oranında koruma sağladığını açıkladı. Aşının ateş ya da nefes alma sorununa karşı yüzde 98 oranında koruma sağladığı kaydedilirken, hastaneye kaldırılma ya da ölüm oranını da yüzde 98.9 oranında azalttığı duyuruldu.

13 Şubat’a kadar olan verilerin derlenerek oluşturulduğunu açıklayan İsrail’de nüfusun neredeyse yarısının aşı olduğu belirtildi.

Yıllardır abluka altında tuttukları Filistin’e aşı vermeyerek ve destek sağlamayarak uluslararası kamuoyunun tepkisini çeken İsrail’in başbakanı Binyamin Netanyahu, “Gelecek iki hafta içerisinde 50 yaşın üzerindeki İsraillilerin yüzde 95’inin aşı olacağını tahmin ediyorum” dedi.

AŞI OLANLAR KONSERE GİDEBİLECEK

Öte yandan İsrail Bakanlığı, “Yeşil Geçiş” (Green Pass) adı verilen bir uygulamayı da hayata geçirdiklerini duyurdu. İsrail’de yaşayanların sağlık verilerinin yer aldığı bu uygulamada insanların aşı olup olmadığı ya da Covid-19’a karşı bağışıklık oranları yer alıyor. Bu uygulama aracılığıyla insanların otelde konaklaması ya da bir spor etkinliğine veya bir kültürel etkinliğe gitmesine olanak sağlanacak.

Bugün mağazaların ve dükkanların tekrar açılmasıyla birlikte spor salonları ve tiyatroların sadece aşı olanlara ya da hastalığı yenerek antikor üretenlere açık olduğu duyuruldu.

İsrail Sağlık Bakanlığı, 9 milyonluk nüfusun yüzde 45’inden fazlasının en azından bir doz aşı olduğunu duyurdu.

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Yayınlanma Tarihi:09:33,