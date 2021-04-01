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Pfizer’ın aşı şişesinden 7 doz çeken şırınga üretildi

Japon tıbbi malzeme üreticisi Terumo, Amerikan ilaç üreticisi Pfizer'ın corona virüsü aşı şişesinden 7 doz çekebilecek şırınga imalatını başlattı.

Güncellenme: 10:12, 01/04/2021
HaberlerDünya
Pfizer’ın aşı şişesinden 7 doz çeken şırınga üretildi

Japonya’da milyonlarca doz aşının şırınga krizi nedeniyle yaşanan sıkıntının ardından Japon tıbbi malzeme üreticisi Terumo, ABD’li ilaç üreticisi Pfizer’ın corona virüsü aşı şişesinden 7 doz çekebilecek şırınga imalatını başlattı.

Terumo, geleneksel iğneden 3 milimetre daha uzun, 16 milimetrelik iğneye sahip şırınga üretimini başlattığını açıkladı. Terumo, Yamanaşi eyaletindeki tesislerinde 2021 mali yılı boyunca 20 milyon şırınga imal etmeyi planlıyor.

ÜLKEDE ŞIRINGA KRİZİ YAŞANMIŞTI

Japonya’dan ellerindeki 24 milyon doz Pfizer aşısını çöpe atmak zorunda kalacağına yönelik haberler gelmiş, Sağlık Bakanı Tamura, “Japonya’daki şırıngalarla sadece 5 doz aşı çekebiliyoruz. Elimizde olan 6 vuruş yapmaya müsait şırıngaları sonuna kadar kullanacağız ama elbette bir noktada yetersiz kalacaklar” ifadelerini kullanmıştı.

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