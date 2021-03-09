Pfizer’ın CEO’su aşı oldu: Kendi aşısı için aylarca bekledi

Aralık 2019’da Çin’de ortaya çıkan corona virüsü dünyayı bir krize sürüklerken, salgını bitirebilmek için 1 yıl gibi kısa bir süre içerisinde aşılar geliştirildi. Avrupa İlaç Ajansı (EMA) ve ABD Gıda ve İlaç Dairesi’nin (FDA) incelemelerinin ardından pek çok aşı onay alarak dünya genelinde farklı ülkelerde uygulanmaya başladı.

O aşılar arasında en çok rağbet görenlerden biri Pfizer/BioNTech’in ortak çalışmayla geliştirdiği aşı. Üretim kapasiteleri ve eşit dağıtımın sık sık tartışıldığı bu ortamda, aşıyı geliştiren Pfizer’ın bir numaralı ismi CEO Albert Bourla da sırasının gelmesini aylarca beklemesiyle dikkat çekti.

KAPALI ORTAMDA MASKESİZ



Kamuoyuna güven vermek için aşı olabilecekken bunu geri çeviren ve öncelikli kişilerin hakkını elinden almak istemediğini belirten 59 yaşındaki Bourla, pazartesi günü aşının ilk dozunu yaptırdı. Axios’a konuşan Bourla, eşiyle birlikte yaşadığı New York’ta aşı olduklarını söyledi.

Aşıdan sonra kendini daha özgür hissettiğini anlatan Bourla’nın, yüzde 95 koruma sağladığı belirtilen aşının etkinliğine ulaşması için ikinci dozdan sonra iki hafta daha beklemesi gerecek. ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri’nin (CDC) yayınladığı son tavsiyeler uyarınca, iki doz aşı olan kişiler kapalı ortamda maskesiz bir araya gelebilecekler.

‘ÖLÜM HER ŞEYİN ÖNÜNDE’



ABD Ulusal Alerji ve Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci’nin, FDA’nın onay verdiği tüm aşıların corona virüsünden ölümlere karşı yüzde 100 etkili olduğu görüşünü destekleyen Bourla, “Bu bir pandemi. FDA’nın onayladığı tüm aşılar ortak noktada buluşuyor. Eğer önceliklere göre karar vermemiz gereken bir durumdaysak, ölüm her şeyin önüne geçiyor” dedi.

İlginizi Çekebilir CDC'den çarpıcı aşı araştırması: Yan etkilerin yüzde 80'i kadınlarda