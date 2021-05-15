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Plajdaki İsrailliler sirenlerin ardından sığınaklara koştu

Hamas'ın İsrail'in başkenti Tel Aviv'e roket saldırısı düzenlediği sırada plajdaki İsraillilerin kaçış anları kameraya yansıdı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 18:33, 15/05/2021
HaberlerDünya

Gazze’den Hamas tarafından atılan bir roket başkent Tel Aviv yakınlarındaki Ramat Gan kentinde bir binaya isabet etti. Olayda bir İsraillinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Siren seslerinin yankılandığı Tel Aviv’de plajdaki halk sığınaklara kaçmak için hareket etti. O anlar kameralara yansıdı. Ellerinde havlularıyla plajı terk eden halk Sığınaklara kaçmalıyız diyerek bağırdı.

Gazze’den atılan roketler nedeniyle ölen İsraillilerin sayısı 10’a yükseldi. İsrail’in Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda 10 Mayıs’tan bu yana 39’u çocuk 139 Filistinli hayatını kaybetti, yaralı sayısı 950’ye çıktı.

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Yayınlanma Tarihi:18:30,