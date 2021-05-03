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Polis maske takmayan polise para cezası kesti

Yunanistan’ın Achaia ilinde görev yapan polis memuru bir süpermarkete maskesiz alışverişe giren meslektaşına 300 Euro para cezası kesti. Olay Yunanistan’da günün konusu oldu. 

Yaşar ANTER
Güncellenme: 17:23, 03/05/2021
HaberlerDünya
Polis maske takmayan polise para cezası kesti

Yunanistan'ın Mora Yarımadası'ndaki Achaia Kenti'nde meydana gelen olayda bir polis memuru süpermarkette alışverişe giren ve vatandaşlarla maskesiz olması nedeniyle tartışma yaşadığı meslektaşına 300 Euro para cezası kesti.

Olay Yunanistan'ın birçok haber sitesinde yer aldı. Haberin duyulmasının ardından maskesiz gezen polise sosyal medyada büyük tepki gösterildi.

MASKESİZ DOLAŞMAYI ALIŞKANLIK HALİNE GETİRMİŞ

Görevli olmadığı bir saatte maskesiz olarak süpermarkete alışverişe giden polis memurunun, yapılan şikayetler üzerine olay yerine gelen görevli polis memuru tarafından maske takma uyarısına da tepki gösterdiği ve maske takmaması nedeniyle 300 Euro idari para cezası verildiği belirtildi.

Aynı polisin daha öncede aynı süpermarkete birçok kez maskesiz girmesi nedeniyle hakkında suç duyuruları yapıldığı belirtildi.

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Euro Haber para Polis Yunanistan
Yayınlanma Tarihi:17:21,