Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Polis şiddetine kurban giden Floyd ve Wright arasında bağlantı: Sevgilisi öğretmeni çıktı

Geçtiğimiz yıl Mayıs ayında polis tarafından gözaltına alındığı sırada öldürülen George Floyd’un kız arkadaşının, geçtiğimiz günlerde polis tarafından vurularak öldürülen 20 yaşındaki Duante Wright’ın eski öğretmeni olduğu ortaya çıktı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 07:45, 15/04/2021
HaberlerDünya
Polis şiddetine kurban giden Floyd ve Wright arasında bağlantı: Sevgilisi öğretmeni çıktı

ABD'nin Minnesota eyaletinde trafik çevirmesinde durdurulan 20 yaşındaki siyahi Daunte Wright, aracına binip kaçmaya çalıştığı sırada Brooklyn Center'da görevli polis memuru Kim Potter tarafından vurularak hayatını kaybetmişti. Geçtiğimiz yıl Mayıs ayında polis tarafından öldürülen George Floyd ile Wright arasında bağlantı olduğu ortaya çıktı.

Floyd ve Wright'ın ailelerinin avukatı olan Ben Crump'ın düzenlediği basın toplantısında konuşan Wright’ın halası Naisha Wright, Floyd ile ailesi arasında bağlantı olduğunu ifade ederek, Floyd'un kız arkadaşı Courteney Ross'un yeğeninin eski öğretmeni olduğunu belirtti. Hala Wright, “Bugün öğrendiğimiz şey ailemin bu kişi ile bağlantısı olması. Onun kız arkadaşı yeğenimin öğretmeniymiş” ifadelerini kullanarak, yeğeninin kanının polisin ellerinde olduğunu vurguladı.

Basın toplantısında ismi geçmemiş olan Floyd'un kız arkadaşı 45 yaşındaki Ross, geçtiğimiz günlerde Floyd ile olan ilişkisi ile alakalı Floyd'un ölümüne neden olan polis Derek Chauvin'in yargılandığı davada ifade vermişti.

2. DERECE CİNAYETLE SUÇLANIYOR

Wright'ı vurarak ölümüne neden olan polis memuru Kim Potter görevinden istifa ettiğini açıklamıştı. İstifa açıklamasının ardından Washington County Avukatlık Ofisi’nden avukat Pete Orput, Wright’ın ölümüne neden olan Potter’ın 2. derece cinayet ile suçlandığını bildirmişti.

Wright’ın ölümü sonrası başlayan gösterilerde polis ve protestocular arasındaki gerilim sürüyor.

Minnesota Suçlu Tutuklama Bürosu (BCA) tarafından yapılan açıklamada ise, Brooklyn Center Polis Memuru Potter’ın Wright’ın öldürülmesiyle bağlantılı olarak yerel saatle 12:30’da gözaltına alındığı belirtilmişti. BCA, Potter’ın Minnesota’da yer alan Hennepin Country Hapishanesi’ne yollanmasının beklendiğini ifade etmişti.

EMNİYET MÜDÜRÜ İSTİFA ETTİ

Potter'ın istifasının ardından Wright'ın vurularak öldürülmesini kaza olarak nitelendiren Brooklyn Center Emniyet Müdürü Tim Gannon da dün istifa etmişti.

İlginizi ÇekebilirDaunte Wright'ın vurulma anı ortaya çıktıDaunte Wright'ın vurulma anı ortaya çıktı
ABD Avukat Cinayet Emniyet Emniyet Müdürü istifa kaza kurban Polis protesto trafik
Yayınlanma Tarihi:07:22,