Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Polis viyadük altında gizli parti yapanları yakaladı

İngiliz polisi M6 otoyolunun altında corona virüsü önlemlerini yok sayarak gizlice parti ve alem yapan onlarca kişiyi yakaladı. Kızılötesi kameraya sahip insansız hava araçları sayesinde yakalanan alemcilere para cezası kesildi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 15:18, 31/03/2021
HaberlerDünya
Polis viyadük altında gizli parti yapanları yakaladı

İngiltere’nin West Midlands bölgesinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı…

 

M6 otoyolundaki viyadüğün altında bir kadının nehre düştüğüne dair gelen ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri viyadük altında corona virüsü önlemlerini ve sosyal mesafeyi göz ardı eden onlarca kişiyi tespit etti.

Parti yapan ve eğlenen kişilere müdahale etmeden önce nehre düşen kişiyi kurtaran yetkililer daha sonra termal kamera ve kızılötesi kameraya sahip insansız hava aracı ile yaklaşık 30 kişiyi tespit eden polis duruma müdahale etti.

Gece görüş kamerasına sahip dronelar alemcileri yakalamak için kullanıldı.

Güvenlik güçleri, corona virüsü önlemlerini yok sayarak alem yapan kişilere para cezası verdi. West Midlands Şef Yardımcısı Chris Todd, “Burada izinsiz bir etkinlik gerçekleşmiş. Kamu sağlığı yönünden çok sorumsuzca bir davranıştı. Bu tehlikeli ve riskli operasyona katılan memurlara teşekkür ediyorum” dedi.

Olay sırasında kimsenin yaralanmadığı açıklanırken, 22 kişiye para cezası kesildiği ve kaçanların kimliklerinin de tespit edilmek üzere soruşturma başlatıldığı belirtildi.

İlginizi ÇekebilirHayvanlar için corona virüsü aşısı geliştirildiHayvanlar için corona virüsü aşısı geliştirildi
Corona İngiltere para Polis Rusya
Yayınlanma Tarihi:15:14,