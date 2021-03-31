Polis viyadük altında gizli parti yapanları yakaladı

İngiltere’nin West Midlands bölgesinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı…

M6 otoyolundaki viyadüğün altında bir kadının nehre düştüğüne dair gelen ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri viyadük altında corona virüsü önlemlerini ve sosyal mesafeyi göz ardı eden onlarca kişiyi tespit etti.

Parti yapan ve eğlenen kişilere müdahale etmeden önce nehre düşen kişiyi kurtaran yetkililer daha sonra termal kamera ve kızılötesi kameraya sahip insansız hava aracı ile yaklaşık 30 kişiyi tespit eden polis duruma müdahale etti.

Güvenlik güçleri, corona virüsü önlemlerini yok sayarak alem yapan kişilere para cezası verdi. West Midlands Şef Yardımcısı Chris Todd, “Burada izinsiz bir etkinlik gerçekleşmiş. Kamu sağlığı yönünden çok sorumsuzca bir davranıştı. Bu tehlikeli ve riskli operasyona katılan memurlara teşekkür ediyorum” dedi.

Olay sırasında kimsenin yaralanmadığı açıklanırken, 22 kişiye para cezası kesildiği ve kaçanların kimliklerinin de tespit edilmek üzere soruşturma başlatıldığı belirtildi.