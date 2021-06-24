Polisin vurduğu Türk, ‘Özel Tim’ gelene kadar öldü

Griesheim bölgesinde sabah 11.00 sıralarında vatandaşların ihbarı üzerine bir apartmana gelen polis, elinde bıçak olduğu belirtilen 41 yaşındaki Soner Atasoy‘la karşılaştı. Polislere direnen Soner, merdivenlerden aşağı düştü.

Psikolojik sorunları olduğu ifade edilen Atasoy’un elinde iddiaya göre tabanca vardı. Tabancanın kendisine mi yoksa polise mi ait olduğu açıklanmadı. Merdivenlerdeki tartışma sırasında bir başka polisin ise ateş açtığı ifade edildi. O sırada Soner Atasoy kendisini eve kilitledi.

ÖZEL TİM ÇAĞIRILDI

Frankfurt polisi, Soner Atasoy‘u yakalamak için Özel Tim'den destek istedi. Ancak, Özel Tim üç hafta önce “aşırı sağcı paylaşım yapan polisler” nedeniyle lağvedilmisti. Bunun üzerine 120 km uzaklıktaki Kassel‘den Özel Tim çağırıldı. Üç saat sonra bölgeye gelen tim, Atasoy’un kan kaybından öldüğünü açıkladı.

BAŞKONSOLOS CENAZEDE

Türkiye‘nin Frankfurt Başkonsolosu Erdem Tunçer, dün Höchst Semti‘ndeki camide kılınan cenaze namazına katıldı. Tunçer, “Bu olayın takipçisiyiz. Bizzat Eyalet İçişleri Bakanı ile görüşeceğim. Her zaman vatandaşlarımıza sahip çıktığımızı göstereceğiz” dedi.

Almanya‘da doğup büyüyen ve aslen Trabzonlu olan Soner Atasoy‘un annesinin yakarışları cenazeye katılanları ağlattı. Atasoy'un cenazesi defnedilmek üzere Trabzon‘a gönderildi.

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