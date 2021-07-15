Polisten kaçmak için yaptığı şey görenleri şaşkına çevirdi

İngiltere'nin başkenti Londra'nın kuzeyinde yer alan Hertfordshire bölgesindeki Cheshunt'ta polis ihbar üzerine çalıntı bir cipi durdurmaya çalıştı. Polisin dur ihtarına uymayan kimliği belirsiz sürücü, polisten kaçmaya başladı.

Kovalamaca sırasında Cheshunt'taki tren istasyonuna giren şüpheli, rayların üzerinde giderek izini kaybettirdi. Olayda 2 polisin yaralandığı aktarılırken, şüpheli şahsı arama çalışmaları devam ediyor.

Hertfordshire polisi tarafından yapılan açıklamada, aracın Windmill Lane’deki demiryolu hattı üzerinde terk edilmiş halde bulunduğu aktarıldı.

Demiryoluna giren araç nedeni ile Hertfordshire, Londra, Essex ve Cambridge’deki tren seferlerinde aksama yaşandı. Network Rail sözcüsü, aracın demiryolu hattında çıkarıldığını ve hatta onarım çalışmalarının yapılacağını aktardı.