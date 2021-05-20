Polonya lideri Duda Türkiye’ye geliyor

Duda'nın 23 Mayıs akşamı başkent Ankara’ya gelmesi, 24 Mayıs Pazartesi günü ise temaslarına başlaması bekleniyor. İlk olarak Anıtkabir’i ziyaret edecek olan Duda, daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilecek. İkilinin baş başa görüşmesinin ardından heyetlerarası görüşmelere geçilecek. Daha sonra ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, Duda onuruna akşam yemeği verecek.

Çok sayıda Polonyalı bakan ve üst düzey yöneticinin eşlik edeceği Duda’nın Türkiye ziyaretinde bölgesel ve ikili güvenlik ilişkileri ele alınacak. Savunmadan turizme pek çok konunun görüşüleceği ziyaret kapsamında iki ülke arasında ticaret ve turizm mutabakatı imzalanacak.

Öte yandan Duda, Türkiye’deki temaslarını tamamladıktan sonra 25 Mayıs Salı akşamı Gürcistan’a gidecek.