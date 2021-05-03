Polonya’da anayasanın kabulünün 230’uncu yılı kutlandı

Polonya’da anayasanın kabulünün 230’uncu yıl dönümü olan 3 Mayıs Anayasa Bayramı başkent Varşova’da düzenlenen resmi törenle kutlandı. Ev sahipliğini Polonya Devlet Başkanı Andrzej Duda’nın yaptığı törene Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, Letonya Cumhurbaşkanı Egils Levits, Estonya Cumhurbaşkanı Kersti Kaljulaid ile Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelensky katıldı. Kraliyet Sarayı’nda düzenlenen tören Polonya milli marşının okunması ve Polonya bayrağının göndere çekilmesiyle başladı.

Polonya Devlet Başkanı Andrzej Duda burada yaptığı konuşmada, anayasanın oluşturulmasından bu yana geçen 230 yılın kendilerine çok önemli dersler verdiğini belirtti. “Biz, Orta ve Doğu Avrupa devletlerinin vatandaşları, şu an törende hazır bulunan Polonyalılar, Litvanyalılar, Ukraynalılar, Litvanyalılar ve Estonyalılar bizlerin kaderinin birbiriyle sıkı sıkıya bağlı olduğu gerçeğini hatırlıyoruz. Bizler ancak modern, demokratik Avrupa’nın doğasında var olan özgürlüklerden faydalanarak kendi egemen vatanlarımızda yaşayabileceğimizin, ancak birlikte özgür olabileceğimizin farkındayız” diyen Andrzej Duda, misafir devlet başkanlarına törene katılımlarından dolayı teşekkür etti.

SOHBET TOPLANTISI DÜZENLENDİ

Bugün bölgedeki devletler arasındaki ilişkilerin eşitlik, saygı ve ortaklık ruhuyla iç içe geçtiğini, iyi komşuluk ilişkileri içerisinde birbirlerine destek olduklarını ifade eden Duda, “Bu nedenle emperyal egemenlik politikasının herhangi bir tezahürü ya da onun etkili olacağı herhangi bir alanın oluşturulması mücadelesini kabul etmiyoruz” şeklinde konuştu.

Resmi törenin ardından 5 devlet başkanı bölgedeki son gelişmeleri değerlendirdikleri bir sohbet toplantısı düzenledi. Söz konusu toplantının ardından Andrzej Duda, Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelensky ile şu saatlerde basına kapalı bir görüşme gerçekleştiriyor. Görüşmenin ardından iki devlet başkanının ortak açıklama yapması beklenirken, Duda daha sonra Letonyalı mevkidaşı Egils Levits ile bir araya gelecek.

Korona virüs pandemisi nedeniyle sembolik düzeyde gerçekleşen resmi törenin dışında ülke genelinde de 3 Mayıs Anayasa Bayramı dolayısıyla pek çok konser, konferans, film gösterimi online yapılıyor.