Polonya’da AVM’ler açılıyor

Polonya, 1 Şubat’tan itibaren AVM’leri açma kararı aldı…

Salgından en çok etkilenen Avrupa ülkelerinden biri olan Polonya’da Aralık ayından beri AVM’ler ile birlikte oteller ve kayak tesisleri kapalıydı. Ülkede ilkokul eğitimi kısmen devam ederken Sağlık Bakanı Adam Niedzielski açıklamalarda bulundu.

Niedzielski, 1 Şubat’ta AVM’lerin tekrar açılacağını söylerken diğer yasak ve kısıtlamaların Şubat ayının ortasına kadar devam edeceğini duyurdu.

Sağlık bakanı, Polonya’da salgının durumunun stabil bir düzeye geldiğini söyleyerek, “Fakat hükümet diğer AB ülkelerindeki riskleri göz önünde bulunduruyor” ifadesini kullandı.