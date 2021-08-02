Polonya’da feci olay: Otobüs şoförü kavga edenleri ezdi

Polonya'da belediye otobüs şoförü yol üzerinde kavga eden gençlerin üzerine aracını sürdü. Olayda 19 yaşında bir genç kadın otobüsün altında kalarak hayatını kaybetti.

SOZCU.COM.TR

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Polonya’nın güneyindeki Katowice şehrinde akıllara durgunluk verici bir olay yaşandı. Kent merkezinde bulunan bir gece kulübünde eğlendikten sonra sabah saatlerinde evlerine gitmek üzere kulüpten ayrılan bir grup genç, bilinmeyen bir nedenle kendi aralarında kavga etmeye başladı.

Gençler yaya geçidi üzerinde kavga ederken tarifeli seferini yapmakta olan belediye otobüsü gençlerin bulunduğu yere yanaştı. Bir süre korna çalarak yolun açılmasını bekleyen otobüs şoförü, kavga eden grubun yolu boşaltmaması üzerine otobüsü hızlıca gençlere doğru sürdü. Kavgayı ayırmaya çalışan ancak otobüse arkası dönük olduğundan kaçma fırsatı bile bulamayan 19 yaşındaki bir genç kadın otobüsün altında kaldı.

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İsmi açıklanmayan talihsiz kadın, otobüsün altında metrelerce sürüklendikten sonra olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerinden hızla uzaklaşan otobüs şoförü ise birkaç yüz metre sonra yakalanarak gözaltına alındı.

Savcılıkta verdiği ifadesinde gruba korna çalmasının ardından öfkeli gençlerin yolu boşaltmak yerine kendisine yöneldiğini, otobüsü tekmeleyip kapıyı açtıklarını, kendisine saldırmalarından korktuğu için aracı sürdüğünü söyledi. Otobüs şoförü çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.