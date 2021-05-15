Polonya’da Filistin’e destek gösterisi

İsrail'in Gazze Şeridi başta olmak üzere Filistinlilere yönelik saldırıları devam ederken, dünya genelinde çeşitli ülkelerde İsrail saldırıları protesto ediliyor, Filistin'e destek gösterileri düzenleniyor. Polonya’nın başkenti Varşova’da da İsrail’in Filistinlilere yönelik saldırıları protesto edildi.

İsrail Varşova Büyükelçiliği önünde düzenlenen gösteriye Polonyalı sol sivil toplum örgütlerinin yanı sıra bu ülkede yaşayan Filistinliler de katıldı. Yüzlerce kişinin iştirak ettiği gösteride sık sık “İsrail terörüne yeter”, “Özgür Filistin”, “Ben bugün Filistinliyim” sloganları atıldı.

Polonyalı Filistinliler Toplum-Kültür Derneği Başkanı Omar Faris yaptığı konuşmada, emperyalizme, apartheid rejimine ve çocukların öldürülmesine karşı bugün burada olduklarını söyledi. “Birkaç gündür faşist İsrail ordusu Gazze’ye yüzlerce roket atıyor. Bizim çocuklarımız, onların çocukları hepsi korku içinde yaşıyor. Bizler hiçbir ırkın ve dinin üstün olmadığı, herkesin eşit haklara sahip olduğu iki uluslu devletin kurulması için mücadele etmeye devam edeceğiz. Özgürce, insan onuruna yaraşır şekilde yaşamaya hakkımız var” diyen Faris, Polonyalılara Filistin halkına verdikleri destek için teşekkür etti.

YERLERE KIRMIZI BOYALI SU DÖKÜLDÜ

“Kahrolsun Filistin’in işgali”, “İsrail apartheidine son”, “Artık yeter, özgür Filistin” pankartlarının taşındığı gösteride, Polonyalı protestocular tarafından İsrail’in bölgede döktüğü kanı sembolize eden birkaç kova kırmızı boyalı su döküldü. Polisin bir Polonyalı protestocuya kimlik kontrolü yapmak istemesi üzerine kısa süreli arbede yaşansa da gösteri bir buçuk saatin ardından olaysız şekilde sona erdi.