Polonya’da iki doz corona aşısı olan karantinadan muaf

Corona virüsü salgını nedeni ile zor günler geçiren Polonya'da yeni önlemler alındı. Corona virüsüne yakalanan Başbakanlık Ofisi Şefi Michal Dworczyk ile temaslı olduğu gerekçesi ile evinde karantinada olan Polonya Sağlık Bakanı Adam Niedzielski, video konferans yoluyla basın toplantısı düzenledi. Niedzielski, corona virüsünde 3'üncü dalga nedeni ile virüsün yayılımının gittikçe hız kazandığını belirterek, geçtiğimiz haftaya kıyasla vaka sayılarında üçte bir oranında artış yaşandığını bildirdi.

BİR BÖLGEDE KISITLAMALAR GERİ GETİRİLDİ

Vaka sayılarındaki artışın devam etmesi halinde kısıtlamaların ülke çağında yeniden getirilebileceğini değinen Niedzielski, 27 Şubat Cumartesi gününden itibaren ülkenin kuzeydoğusundaki Varmiya-Mazurya bölgesindeki alışveriş merkezleri, oteller, yüzme havuzları, tenis kortları, müze, sanat galerisi, sinema, tiyatro gibi kültür kurumlarının kapatılacağını duyurdu.

Bu bölgede pozitif çıkan testlerin yüzde 70’inin İngiltere’de tespit edilen mutasyonlu virüs olduğunu belirten Bakan Niedzielski, 18 Ocak’tan bu yana ülke çapında örgün öğretim gören 1'inci, 2'nci ve 3'üncü sınıf öğrencilerinin yine bu bölgede uzaktan eğitime geçeceklerini açıkladı.

ÜLKE GENELİNDE CERRAHİ MASKE KULLANIMINA İZİN

Ülke genelinde vizör, bandana, eşarp benzeri tarzda şeylerin maske yerine kullanılması yasaklandı. Niedzielski, uzmanlarla yaptıkları değerlendirmeler neticesinde virüsün bulaşmasında en etkili koruyucu yöntem olan cerrahi maske takılması zorunluluğu getirildiğini aktardı.

İKİ DOZ AŞI OLAN KARANTİNADAN MUAF

Bakan Niedzielski, yurt dışından ülkeye giriş yapacaklar için 48 saat önce yapılmış negatif corona virüsü testi ibraz etmeleri ya da 10 gün karantinada kalma zorunluluğu getirildiğini, ancak iki doz corona virüsü aşısı olmuş kişilerin bu uygulamadan muaf tutulacağını bildirdi.

Polonya Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 12 bin 146 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 1 milyon 661 bin 109'a, son 24 saatte 372 kişinin hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybının 42 bin 808'e ulaştığı belirtildi.

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