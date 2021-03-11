Polonya’da Rus Konsolos krizi: Karantinaya girmeyince istenmeyen kişi oldu

Rusya’nın Poznan Konsolosu Igor Oszczepkow, Polonya tarafından istenmeyen kişi (persona non grata) ilan edildi.

Polonya Özel Kuvvetler Koordinatörü Bakanı’nın Basın Sözcüsü Stanislaw Zaryn konuya ilişkin yaptığı açıklamada, kararın Rus Konsolos Oszczepkow'un, corona virüsüne yakalandığı halde kendini izole etmemesi nedeniyle alındığını bildirdi.

Zaryn, Rus Konsolos'un sorumsuzca davranarak başkalarının hayatını tehlikeye attığını belirterek, “Söz konusu diplomat, eşinin testinin pozitif çıkmasından 3 gün sonra 21 Ocak’ta kızıyla birlikte kendisinin de testinin pozitif çıkmasına rağmen sıhhi kurallara uymayarak konutundan çıkmış, çeşitli toplantılara katılmış ve kamuya açık alanlarda bulunmuştur” dedi.

NAVALNİ PROTESTOSUNA GİTTİ



Oszczepkow’un 23 Ocak’ta Poznan kentinde düzenlenen Rus muhalif lider Navalni’ye destek gösterilerini takip ettiğini de aktaran Zaryn, Polonya Dışişleri Bakanlığı tarafından Rus Konsolos’un kendisini izole etmeyip çevresi için salgın tehlikesi oluşturması üzerine istenmeyen kişi ilan edildiğini ifade etti. Zaryn, Oszczepkow’un Polonya’nın kararının ardından Şubat ayında ülkeyi terk ettiğini bildirdi.