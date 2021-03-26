Polonya’da son yılların en büyük toplu mezarı: Onlarca Nazi kurbanı bulundu

Polonya’nın başkenti Varşova’da son yılların en büyük toplu mezar keşiflerinden birine imza atıldı. İkinci Dünya Savaşı döneminde 7 yaşında olan bir kişinin ihbarı üzerine Ulusal Anma Enstitüsü ekipleri harekete geçti.

Ormanlık arazide yapılan çalışmada, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu toplu mezar bulundu. Mezarda yapılan incelemelerde 29 kişinin kalıntılarına ulaşıldı.

Ulusal Anma Enstitüsü’nden Tomasz Trzaska, “Bulduğumuz onlarca insanın kalıntıları arasında kadınlar ve çocuklar da var. Mezarla ilgili bilgiyi, savaş döneminde çocuk yaşta olan biri verdi. Almanların o insanları buraya getirdiğini hatırladığını söyledi. Tarihçilerimiz bu bilgileri inceledi ve biz de doğrulama üzerine harekete geçtik. Pazartesi günü hazırlıklara başladık, bölgeyi güvenlik çemberine aldık. Salı günü mezarı bulduk” dedi.

Kalıntılar arasında kurbanların kıyafetleri ve eşyaları da bulunurken, uzmanlar kimliklerini belirleyebilmek için çalışmalarını sürdürüyor.

İkinci Dünya Savaşı döneminde yaklaşık 6 milyon Polonya vatandaşının Naziler tarafından öldürüldüğü tahmin ediliyor.