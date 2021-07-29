Polonya’da tren kazası: Kırmızı ışıkta geçen kamyona çarptı

Polonya'nın kuzeybatısındaki Szczecin kentinden Almanya'nın başkenti Berlin'e seyahat etmekte olan yolcu treni kırmızı ışıkta hemzemin geçide giren kamyona çarptı.

Kolbaskowo kasabası yakınlarında sabah saatlerinde meydana gelen kazada, trenin çarptığı kamyon adeta enkaza dönerken, trenin de 2 vagonu raydan çıktı. Kaza neticesinde trendeki 8 yolcu hafif şekilde yaralanırken, yaralıların tedavisi olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yapıldı.

Şans eseri can kaybının yaşanmadığı kaza sonrasında makinist dahil olmak üzere trende bulunan 39 kişi tahliye edildi. Kazayı yara almadan atlatan kamyon şoförü ise güneş ışığının gözünü alması nedeniyle kırmızı ışığı fark etmediğini söyledi.

İtfaiye görevlileri hasar gören trenin lokomotifine yangın söndürücülerle müdahale ederken, söz konusu tren hattı trafiğe kapandı. Polonya Devlet Demiryolları'ndan yapılan açıklamada, ağır hasar gördüğü belirlenen rayların tamirinin akşam saatlerine kadar süreceği bildirildi.