Polonya’dan AstraZeneca’nın aşısına onay

Corona virüsü salgını Polonya'da etkisini artırmaya devam ederken, AstraZeneca'nın Covid-19 karşı geliştirdiği aşının 60 yaş altındaki vatandaşlara yapılmasına onay verildi.

Başbakanlık Corona Virüs Başdanışmanı Prof. Andrzej Horban düzenlediği basın toplantısında, AstraZeneca aşısının corona virüsüne yakalanan kişide hastalığın ağır seyretmesi, komplikasyonlara yol açması ve hatta hastanede tedavi altına alınması konusunda yüzde 100, kcorona virüsüne yakalanma riskine karşı yüzde 60 koruma sağladığını belirtti.

Söz konusu aşının 60 yaş üzerindeki kişilerde etkinliği konusunda yeterli veri bulunmadığı iddialarına da değinen Horban, Polonya Tıp Konseyi’nin AstraZeneca aşısının 18 ile 60 yaş arası nüfusa yapılmasını tavsiye ettiğini bildirdi.

60 YAŞ ÜSTÜNDE PFIZER VE MODERNA YAPILACAK

Kararın ardından 27 Aralık’ta kitlesel aşılamaya başlanan Polonya'da 18-60 arası nüfusa AstraZeneca, Pfizer/BioNtech ve Moderna aşıları, 60 yaş üstü vatandaşlara ise sadece Pfizer/BioNtech ile Moderna aşısı yapılacak.

İki doz halinde uygulanan AstraZeneca aşısının ikinci dozu 4 ile 12 hafta arasında yapılabilirken, Polonya Tıp Konseyi ikinci dozun ilk dozdan 28 gün sonra yapılmasını karar verdi.

İlk olarak sağlık çalışanları, yaşlı ve kronik hastaların aşılanmaya başlandığı Polonya'da, önümüzdeki günlerde de okulların yeniden örgün öğretime dönebilmesi için öğretmenlerin aşılanması planlanıyor. (İHA)

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