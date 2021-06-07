Polonya’nın Türk İHA’ları AB ve NATO’yu rahatsız etti

Mayıs ayının sonunda Ankara’da gerçekleşen zirvede Polonya ve Türkiye’nin savunma bakanları bir anlaşma imzalayarak 270 milyon dolarlık Türk yapımı İHA’ların satışını resmiyete döktü. Bu durum başta Avrupa Birliği olmak üzere NATO’nun da gündeminden düşmek bilmiyor…

Almanya merkezli medya kuruluşu Deutsche Welle (DW) de Polonya’nın bu hamlesini değerlendirerek kapsamlı bir analiz hazırladı. Haberde, “Polonya, Türkiye’den İHA satın alarak AB ve NATO’yu rahatsız etmeye devam ediyor” başlığını kullandı.

“GÜVERCİNLERİN ARASINDAKİ KEDİ”

DW’nin Jo Harper imzalı haberinde, “Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda’nın Türk mevkidaşı Erdoğan ile görüşmesi Polonya’nın Türkiye’den İHA satın alan ilk NATO ve AB ülkesi olmasını sağladı. Varşova, güvercinlerin arasına kedi yerleştirmekten korkmuyor” yorumu yapıldı.

Duda’nın Türkiye ile ilişkileri geliştirmek istediğinin altının çizildiği haberde, iki ülke arasındaki 6.5 milyar dolarlık ticaretin 10 milyar dolara ulaşmasının beklendiği belirtildi. Polonya’nın 24 adet Bayraktar TB2 model SİHA satın alacağını yazan DW, “Polonya Türkiye ile ilişkileri iyileştirmenin yanında NATO’nun doğu cephesine destek oluşturmak ve Türkiye ile Rusya arasındaki karmaşık ilişki arasında gerilim oluşturmak istiyor” ifadesine yer verdi.

Makalede, Bayraktar TB2 SİHA’larının Azerbaycan, Ukrayna, Katar ve Libya’ya da satıldığını ve Suriye, Libya ve Azerbaycan’ın kullanmasından sonra iyice popüler bir hale geldiği belirtilirken, “Batı ülkeleri arasında Varşova’nın Türkiye’nin yakın yatırım bağlantısı ve altyapı ortaklığı ile birlikte Çin’in uydusuna girebileceğinden dolayı bir endişe hakim. Ankara ve Varşova hükümetlerinin arasındaki yakın ortaklık, Çin’in aktif desteğini alırsa, Polonya, AB ve NATO’ya dahil olduğundan beri en ciddi uluslararası politika değişimini yaşayabilir” denildi.