Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Polonya’yı ayağa kaldıran medya vergisi: Ekranlar karardı

Polonya'da medyaya ekstra vergiyi getiren tasarının ardından bugün ekranlar ve gazete sayfaları karardı. Yılda yaklaşık ekstra 2 ile 5 milyon dolar vergi ödenmesinin önünü açan vergi büyük tepki çekti.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 17:19, 10/02/2021
Haberler Dünya
Polonya’yı ayağa kaldıran medya vergisi: Ekranlar karardı

Polonya’da medya kuruluşlarına ekstra vergi getiren tasarının gündeme gelmesinin ardından ülkedeki birçok radyo kanalı, TV ve internet portalı gelişmeyi protesto ederek yayınlarını kararttı.

Endüstrinin bağımsızlığını etkileyecek yeni reklam geliri vergisine karşı birçok medya kuruluşu, “Bu eskiden en sevdiğiniz programdı” ve “Seçeneği olmayan medya” sloganlarını kullandı.

Medya kuruluşlarının yazdığı açık mektupta ise bu verginin Polonya’daki bağımsız yayıncılığı zayıflatacağı ve zarar vereceği belirtilirken özel şirketler ile kamu kuruluşları arasında rekabet alanını da yok edeceği belirtildi.

İnternet siteleri de protestoya katılarak ekranlarını kararttı.

TV kanalları Polsat ve TVN ile birlikte radyo istasyonu Radio Zet ve internet haber sitesi Onet ve Interia yayınlarını durdurdu ve ekranlarını kararttı.

Onet’in yayın yönetmeni Bartosz Weglarczyk, “Bu yeni vergi yasası ile birlikte yılda ekstradan 2.7 milyon dolar ile 5.4 milyon dolar arasında bir ödeme yapmamız gerekecek” dedi.

REKLAM GELİRLERİNİN YÜZDE 15’İNİ ALABİLECEK

Öte yandan devlet televizyonu TVP Info ise protesto gösterilerine katılmadı ve “Medya şirketleri multi milyonluk karlarını Polonya halkıyla paylaşmak istemiyor” başlıklı haberler yayınladı.

Polonya Hükümet Sözcüsü Piotr Muller ise, “Vergi yasası şirketlerin büyüklüğüne göre reklam gelirlerinin yüzde 2’si ile yüzde 15’ini alacak” dedi.