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Pompeii’de müthiş keşif: Türünün ilk örneği

İtalya'nın Pompeii bölgesinde sönmüş lavların içinden 2 bin yıllık dört tekerlekli tören arabası bulundu. Arkeologlar çok iyi korunmuş Roma dönemine ait tören arabasını benzeri olmayan olağanüstü bir keşif olarak nitelendirdi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 15:24, 28/02/2021
HaberlerDünya
Pompeii’de müthiş keşif: Türünün ilk örneği

Roma dönemine ait 2 bin yıllık dört tekerlekli tören arabası, Civita Giuliana’daki eski bir villanın ahırlarının yakınında bulundu. İtalya Kültür Bakanlığı tören arabasının, M.S. 79 yılında volkanik bir patlamaya gömülen antik Pompeii kenti yakınlarındaki bölgede keşfedildiğini ve türünün ilk örneği olduğunu belirtti.

İtalya Kültür Bakanlığı keşfi, İtalya’da emsali olmayan eşsiz bir keşif’ olarak nitelendirdi.

İtalya’daki bu arkeolojik keşif büyük bir heyecan yarattı.

ARKEOLOGLAR: BU BİR İLK

Demir, bronz ve kalaydan yapılmış neredeyse mükemmel şekilde korunmuş dört tekerlekli araba, antik Pompeii duvarlarının yaklaşık 700 metre kuzeyindeki Civita Giuliana’daki eski bir villanın ahırlarının yakınında bulundu.

Pompeii arkeolojik sit alanının eski müdürü Massimo Osanna, bölgede daha önce taşıma araçları bulduklarını ancak törenlerde kullanılan bir aracı ilk kez keşfettiklerini ifade etti.

Pompeii’deki arkeolojik keşif için İtalyan Kültür Bakanı Franceschini, “Kazı devam edecek” dedi.

POMPEİ, UNESCO DÜNYA MİRASI LİSTESİNDE

Kültür Bakanı Dario Franceschini, Pompeii’deki kazıların devam edeceğini ifade ederek, “Pompeii keşifleriyle bizi şaşırtmaya devam ediyor ve bunu yıllarca sürdürecek” dedi.

Pompeii, UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alıyor.

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Bilim Dünya İtalya Roma
Yayınlanma Tarihi:15:23,