Portekiz Cumhurbaşkanı Sousa corona virüsüne yakalandı

Corona virüsü dünya genelinde can almaya devam ederken, worldometers'ın verilerine göre hastalığa yakalanan kişi sayısı 91 milyon sınırını aştı.

Bugüne dek 1.9 milyon can kaybı görülürken, virüse yakalanan isimler arasına Portekiz Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa da katıldı.

VAKA SAYISI 500 BİNE DAYANDI



72 yaşındaki siyasetçinin test sonuçlarının pozitif çıktığı, hükümet tarafından yapılan açıklamayla duyuruldu. Açıklamada Sousa'nın semptom göstermediği belirtilirken, karantinaya girdiği aktarıldı.

Salgın başından bu yana 489 bin vakanın görüldüğü Portekiz’de 7 bin 925 kişi de hayatını kaybetti.