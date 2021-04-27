Portekiz’de 8 ay sonra bir ilk: Coronadan can kaybı sıfırlandı

İlk olarak Çin'de görülen ve kısa sürede küresel etkisini artıran corona virüsü salgınında mücadele devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde uzun bir süre sonra ilk kez can kaybı görülmediğini açıklayan İsrail'in ardından benzer bir haber de Portekiz'den geldi.

Portekiz’de Ağustos ayından bu yana ilk kez son 24 saatte corona virüsü kaynaklı can kaybı görülmediği açıklanırken 196 yeni vaka tespit edildi.

OHAL 30 NİSAN’DA BİTİYOR

Ülkede 30 Nisan'a kadar olağanüstü hal uzatılırken, corona salgını ile mücadele kapsamında alınan önlemler ise 5 Nisan'dan itibaren kademeli olarak gevşetilmeye başlandı. Okullarda yüz yüze eğitime başlanan ülkede müzeler, kuaförler, restoranlar ve kafeler açıldı.

Ülkede salgının başından bu yana 834 bin corona vakası görülürken, 16 bin 965 kişihayatını kaybetti.