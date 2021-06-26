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Portekiz’de corona patladı, Alman turistler dönüyor

Alman Robert Koch Enstitüsü’nün, Portekiz’i coronanın delta varyantında tehlikeli ilan etmesinin ardından, bazı turizm şirketleri bölgeye giden Alman turistleri geri getirmeye başladı.

Ali GÜLEN
Güncellenme: 23:49, 26/06/2021
HaberlerDünya
Portekiz’de corona patladı, Alman turistler dönüyor

Olimar isimli Köln merkezli tur ve tatil şirketi, Pazartesi akşamdan itibaren yolcuları geri getirmeye başlayacaklarını açıkladı. Uyarıya rağmen yolcuların yüzde 10'unun tatillerini uzattığı belirtildi.

MECBURİ İKİ HAFTA KARANTİNA

Robert Koch Enstitüsü, cuma akşamı Portekiz'i iki hafta boyunca “Virüsün delta varyantı nedeniyle risk bölgesi” ilan ettiğini açıklamıştı. Bu karar, tüm tur şirketleri, yolcu taşıyanlar için kapsamlı bir ulaşım yasağını beraberinde getiriyor.

Risk bölgesi kararının ardından Portekiz'den dönenler, aşılarını yaptırmış, corona atlatmış ve negatif test sonucu olsa bile 14 gün karantinada kalacak.

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