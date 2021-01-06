Portekiz’de şaşkınlık: Cumhurbaşkanından corona virüsü endişesi

24 Ocak’ta yapılacak seçimlerde aday olan ve cumhurbaşkanlığı koltuğuna ikinci dönemde de oturmak isteyen Marcelo Rebelo de Sousa’nın iletişime geçtiği bir kişinin corona virüsü testi sonucunun pozitif çıkması ülkede soğuk duş etkisi yarattı.

72 yaşındaki de Sousa’nın sağlık endişesiyle tecrit altına alındığı belirtildi. de Rebelo Sousa’nın sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, Portekiz Cumhurbaşkanı’nın Casa Civil adı verilen danışma kurulundan bir üyeyle iletişime geçtiği ve bu kişiye de corona virüsü bulaştığı tespit edildi.

Yapılan açıklamada Rebelo de Sousa’nın ne kadar süre evde kalacağına dair bir bilgi verilmedi.