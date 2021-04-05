Portekiz’de yaşam normale döndü

Noel ve yeni yıl döneminde vakaların hızla yükselişe geçtiği ve bu sebeple tam kapanma kararı alan Portekiz’de normalleşme süreci başladı.

Bugün Portekiz’deki müzeler, sanat galerileri, açık alanı bulunan cafeler ve ortaokullar iki aylık bir kapanmanın ardından açıldı. Portekiz hükümetinin sağlık sistemi üzerindeki baskıyı azaltmak için Ocak ayının ortasında aldığı kapanma kararı sonrasında bugün yasaklama ve kısıtlamalar gevşetildi.

Portekiz’de alınan kurallar arasında cafelerin açık alanlarında tek bir masada sadece 4 kişinin oturabileceği belirtilirken müzelerin çalışma saatleri de değişti.

Portekizli yetkililer bu hamle ile birlikte yabancı turistlerin gelmesinin önünün açıldığını açıkladı.