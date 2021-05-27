Pratasevich’in annesinden uluslararası kamuoyuna yardım çağrısı

Yunanistan’ın başkenti Atina’dan Litvanya’nın başkenti Vilnius’a seyahat etmekte olan Ryanair’e ait yolcu uçağının Belarus’un başkenti Minsk'e zorla iniş yaptırılmasının ardından Belaruslu gazeteci Roman Pratasevich gözaltına alınmıştı.

Yaşanan olayın ardından basın toplantısı düzenleyen Pratasevich’in ailesinden, uluslararası kamuoyundan yardım talebi geldi. Polonya’nın başkenti Varşova’da düzenledikleri basın toplantısında Roman Pratasevich’in annesi Natalia Pratasevich ve babası Dzmitry Pratasevich, gözaltında bulunan oğullarının kurtarılması için uluslararası kamuoyundan yardım istedi.

Basın toplantısında ilk sözü alan Natalia Pratasevich konuşmasına, “Ruhumun çığlığını duymanızı istiyorum. İçinde bulunduğumuz durumu, ne kadar derinden ve ne kadar ağır hissettiğimizi anlamanızı istiyorum. Siz gazetecilerden ricamı tüm dünyaya iletmenizi istiyorum. Sizlere yalvarıyorum, oğlumu kurtarmama yardım edin” ifadelerini kullandı.

“OĞLUMA İŞKENCE EDİLDİ, BURNU KIRILDI”

Roman Pratasevich’in gözaltındayken kaydedildiği belirtilen görüntülerde görüldüğü üzere oğlunun dövüldüğünü ve kendisine işkence edildiğini belirten Natalia Pratasevich, “Belarus’ta daha iyi bir gelecek ve demokrasi için barışçıl yöntemlerle değişim isteyen gençlere nasıl baskı uygulandığını görüyorsunuz” ifadelerini kaydetti.

Oğlunun, Belarus’un iyiliğini istediği için tüm dünyayı ülkesinde yaşananlar konusunda bilgilendirdiğini ifade eden anne Pratasevich, oğlunun kitlelere isyan ve Belarus’a askeri müdahalede bulunulması çağrısı yapmadığını belirtti. Uluslararası kamuoyunun kendisine yardım etmesini isteyen anne Pratasevich, “Orada neler olduğunu görüyorsunuz, şiddet, işkence, darp ve morluklar. Videoda oğlumun nasıl boğulduğunu, burnunun kırık olduğunu ve yüzünün pudralandığını gördünüz” dedi.

“TÜM DÜNYA GENÇLERİ DESTEKLEDİĞİNİ GÖSTERDİ”

Basın toplantısında yaptığı konuşmada baba Dzmitry Pratasevich, “Uluslararası kamuoyunun tepkisi tüm dünyanın oğlumuz gibi, insan hayatına değer verildiği, demokratik değerlerin egemen olduğu özgür bir ülkede yaşamayı ve ifade özgürlüğünü savunan gençleri desteklediğini göstermiştir” ifadelerini kullandı. Ayrıca Dzmitry Pratasevich, gazetecilere olayın başından itibaren bütün süreci dürüstlükle dünya kamuoyuna aktardıkları için de teşekkür etti.

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