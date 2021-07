Prens Charles, en sevdiği şarkıları seçti

Prens Charles, en sevdiği şarkıları NHS (İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi) personeline ve gönüllülerine teşekkür etmek için hastane radyosunda özel bir gösterinin parçası olarak paylaştı. 13 şarkılık çalma listesi Spotify’da yayınlanacak.

Bir saatlik program, corona virüsü pandemisine müdahale etmeye yardımcı olan insanları kutlamak için hastane radyo istasyonlarından oluşan Hastane Yayıncılığı Derneği için kaydedildi.

EDITH PIAF, DICK POWELL, BARBRA STREISAND…

Prens Charles’ın hazırladığı şarkı listesi, Güney Afrika, İskoçya, Fransa ve İrlanda’dan sanatçıların şarkılarıyla çeşitlilik gösteriyor.

Givin’ Up Givin’ In adlı şarkı The Three Degrees tarafından Prens’in 30. doğum gününde seslendirilmişti. Prens Charles parçayı; “favorilerimden biri ve uzun zaman önce bana ayağa kalkıp dans etmek için karşı konulmaz bir dürtü verirdi” olarak tanımladı. Prens, Dick Powell’ın 1935 tarihli Lulu’s Back In Town parçasının da kendisini mutlu ettiğini çünkü ona büyükannesini hatırlattığını söyledi.

Galler Prensi’nin seçtiği şarkıların tamamı şu şekilde:

Givin’ Up, Givin’ In – The Three Degrees

Don’t Rain On My Parade – Barbra Streisand

La Vie En Rose – Edith Piaf

Upside Down – Diana Ross

The Voice – Eimear Quinn

The Click Song – Miriam Makeba

You’re A Lady – Peter Skellern

La Mer – Charles Trenet

Bennachie – Old Blind Dogs

Lulu’s Back In Town – Dick Powell

They Can’t Take That Away From Me – Fred Astaire and Ginger Rogers

Tros Y Garreg/Crossing the Stone – Catrin Finch

Tydi a Roddaist – Bryn Terfel

Prens, sevdiği şarkıları ilk kez paylaşmıyor. 2018’de Leonard Cohen’e olan hayranlığından bahsetmiş ve geçen yıl da Classic FM’e en sevdiği klasik parçalar hakkında konuşmuştu.

SALGINLA MÜCADELEDEKİ ROLLERİ İÇİN TEŞEKKÜR ETTİ

Prens Charles, favori şarkılarını sunarken “Bu korkunç pandeminin etkisiyle uğraştığımız şu zamanda, hastane radyosunun rolü daha da önemliydi. İnsanları birbirine bağlamada, arkadaşlık sağlamada ölçülemez bir değere sahip olduğunu biliyorum” dedi.

Program bugün HBA’nın 180 üye istasyonunda yayınlanacak ve tüm parçaları içeren bir Spotify çalma listesi de Clarence House tarafından sosyal medyada paylaşılacak.

Birleşik Krallık’taki topluluklar, ülkenin salgın sırasında devam etmesine yardımcı olan herkese teşekkür etmek için insanları bir araya gelmeye teşvik ediliyor. Cumartesi akşamı, Wembley, Liverpool’daki Liver binası ve Salisbury Katedrali, NHS personeline salgınla mücadeledeki rolleri için teşekkür etmek için mavi renkle aydınlatılan 70’ten fazla site arasındaydı.

