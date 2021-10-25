Prens Charles pandemiden bu yana ilk yurt dışı ziyaretini Ürdün ve Mısır’a yapıyor

İngiltere Prensi Charles’ın Covid-19 salgınının başlamasından bu yana ilk yurt dışı ziyaretini Ürdün ve Mısır’a yapacağı açıklandı.

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Covid-19 salgınının başlamasından bu yana İngiliz kraliyet ailesinden üst düzey bir isim ilk kez yurt dışına ziyaret düzenleyecek.

Clarence House tarafından yapılan açıklamada, İngiltere Prensi Charles'ın önümüzdeki ay Ürdün ve Mısır’ı ziyaret edeceği ve Charles'a eşi Camilla'nın eşlik edeceği aktarıldı. Charles'ın dört gün sürecek olan gezisinin 16 Kasım'da Ürdün ziyareti ile başlayacağı, ziyarette Ürdün Kralı Abdullah ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdel Fattah El-Sisi ile bir araya geleceği ifade edildi.

Açıklamada, Charles'ın ziyareti sırasında çevre sorunlarına değineceği ve gençler için iş ve fırsatlar oluşturulmasına odaklanacağı aktarıldı.