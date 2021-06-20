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Prens Charles torununu sildi: Archie’ye unvan vermeyecek

İngiltere'de tahtın ilk sıradaki varisi Prens Charles, torunu Archie'yi resmen sildi. Charles, Harry'nin oğlu Archie'ye Prens unvanı vermeyecek.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 08:58, 20/06/2021
HaberlerDünya
Prens Charles torununu sildi: Archie’ye unvan vermeyecek

Kraliyet görevlerinden ayrıldıktan sonra ABD'ye yerleşerek yeni bir hayat kuran Prens Harry ve Meghan Markle, İngiliz kamuoyunun gündeminden düşmüyor.

Oprah Winfrey’e verdikleri röportaj ve ortaya attıkları iddialar sonrası Kraliyet ailesiyle araları iyiden iyiye açılan çifte sarsıcı bir haber de Prens Charles’tan geldi. Tahtın ilk sıradaki varisi olan 72 yaşındaki Prens Charles, aileyle ilgili yeni düzenlemeler planlıyor.

Meghan Markle, Prens Harry ve oğulları Archie.

Daily Mail’in haberine göre Charles, tahta çıktığında aile içinde verilen unvanlardan ayrılan bütçelere kadar bir dizi konuda sınırlamaya gidecek. Kraliyet görevlerinde aktif rol alan belli isimleri öne çıkarmak isteyen Prens Charles, aktif görevlerini bırakan Harry ve Meghan’ın oğlu Archie’ye Prens unvanı vermeyecek.

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Yayınlanma Tarihi:08:47,