Prens Charles ve eşi Camilla corona aşısı oldu

Corona virüsünün en çok etkilediği Avrupa ülkelerinde başı çeken İngiltere’de aşılama kampanyası devam ediyor.

Kraliyet ailesinde Kraliçe Elizabeth ve eşi Prens Philip’in ardından 72 yaşındaki Galler Prensi Charles ve eşi 73 yaşındaki Camilla da aşı oldu.

Clarence House’tan yapılan açıklamada “Galler Prensi ve Conrwall Düşesi corona virüsü aşısının ilk dozunu oldular” ifadesi yer aldı. Aralık ayında bir aşı merkezini ziyaret eden Prens Charles, sıranın daha kendisine gelmediğini ama geldiği zaman kesinlikle aşı olacağını söylemişti.

1 YIL ÖNCE VİRÜSE YAKALANMIŞTI



Prens Charles, geçtiğimiz yıl Mart ayında corona virüsüne yakalanmış, kendisini izole eden Veliaht Prens hastalığı hafif semptomlarla atlatmıştı.

İngiltere’de şimdiye dek 13 milyon kişi aşı olurken 70 yaşın üstündeki herkesi aşılama hedefine ulaşılmaya çalışılıyor.